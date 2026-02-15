İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
İzmir'de, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çöpler kentteki etkili sağanağın ardından yola dağıldı.
İzmir
Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı.
Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dağılan çöplerin toplanması için belediye ekipleri çalışma başlattı.
Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.
Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.
Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Biran önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.