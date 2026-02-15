Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,003.30
BTC/USDT
69,033.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kocaelispor maçı sonrası Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı

İzmir'de, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çöpler kentteki etkili sağanağın ardından yola dağıldı.

Haydar Toprakçı  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

İzmir

Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı.

Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dağılan çöplerin toplanması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.

Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.

Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Biran önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı

İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ödemiş'te devrilen çam ağacı okulun bahçe duvarında hasara neden oldu

Ödemiş'te devrilen çam ağacı okulun bahçe duvarında hasara neden oldu
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet