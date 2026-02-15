Bazı illerde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu
İzmir, Tekirdağ ve Çanakkale'de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
İzmir/Tekirdağ/Çanakkale
İZDENİZ'den yapılan açıklamada "İlimizi etkileyen güneydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile saat 13.10 itibarıyla yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Tekirdağ
Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla kötü hava şartları nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Bu arada, Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamıyor.
Yanı sıra, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, feribot seferlerinin Çanakkale-Kilitbahir hattında Kilitbahir'den tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edeceği duyuruldu.
Seferlerin, Çanakkale-Eceabat hattında Çanakkale'den tek saatlerde, Eceabat'tan çift saatlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.