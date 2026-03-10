Dolar
Yaşam

İzmir'de lise öğrencileri iftara yetişemeyenlere kendi yaptıkları yemekleri dağıttı

İzmir'de meslek lisesi öğrencileri kendi yaptıkları yemekleri iftara yetişemeyen vatandaşlara dağıttı.

Mustafa Güngör  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İzmir'de lise öğrencileri iftara yetişemeyenlere kendi yaptıkları yemekleri dağıttı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Konak ilçesindeki 7 meslek lisesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, "Marifin Kalbinde Ramazan" etkinliği kapsamında bin kişilik yemek hazırladı.

Öğrenciler, okullarında hazırladıkları nohutlu pilav ve çorba ile velilerinin desteğiyle aldıkları ayran, helva ve suyu Konak Meydanı yakınlarındaki otobüs durağında dağıttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çok sayıda vatandaş, sıraya girerek öğrencilerin ikramlarını alıp iftarlarını açtı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, etkinlik öncesi gazetecilere, meslek lisesi öğrencilerinin yaptıkları yemekleri vatandaşlara ikram ettiklerini söyledi.

Hem gastronomi hem de yiyecek ve içecek bölümlerinde okuyan öğrencilerin yemek yapıp vatandaşlara ikram ettiğini vurgulayan Yahşi, "Paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin, adaletin, şefkatin bir arada olmanın duygularını çocuklarımız yaşayacaklar ve yaşatacaklar. Vatandaşlarımıza da bunu aktaracaklar. Ramazan biliyorsunuz 11 ayın sultanı. Bu ayda da çocuklarımızın bu karşılığı vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz çocuklarımızın sadece aklı değil kalbi olarak da yetişmelerini istiyoruz. Kalbi selim olarak da güzel bir vatandaş olarak gaziliği, şehadeti, Ramazan'ı bilmeleri bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Yemek yapıp dağıtıma katılan öğrencilerden Egemen Güneş de okullarında nohutlu pilav hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza ikram etmek için geldik. 2 günde hazırladık." dedi.

11. sınıf öğrencisi Yağız Öngel ise vatandaşlara ikram etmek için mercimek çorbası yaptıklarını ve etkinlik dolayısıyla okul olarak mutlu olduklarını bildirdi.

