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Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Oğuzhan Sarı  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sabah ilk saatlerde Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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