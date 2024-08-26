Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sabah ilk saatlerde Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.