Bodrum'da sağanak etkili oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Muğla
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü.
Yağış sonrası turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.
Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu yol suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolu açmaya çalıştı.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi.
Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Torba ve Bağla mahallelerinde de hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Öte yandan bazı vatandaşlar, yağışın ardından Kumbahçe Plajı'ndan denize girdi.