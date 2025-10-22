Dolar
41.97
Euro
48.76
Altın
4,088.23
ETH/USDT
3,825.60
BTC/USDT
108,253.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Kadiroğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

Fatma Nur Candan  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Ankara

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen sanık Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

Benzer haberler

Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 13 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet