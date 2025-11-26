Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,164.14
ETH/USDT
2,915.60
BTC/USDT
87,419.00
BIST 100
10,949.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Efsa Çağla Yavuz, Neriman Senanur Torun  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Ü'nün idaresindeki park halindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybettiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Ü'nün olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Murat Ü, kamyon şoförü olarak çalıştığını, olay günü Kırım Caddesi üzerinde yolun sol tarafında kamyonu çalışır vaziyetteyken park halinde beklediğini, arkasından çalıştığı firmaya ait diğer kamyonun geldiğini görünce yol vermek istediğini, bu esnada manevra yaparak yola devam ettiğini anlattı.

Manevra yaptığı sırada bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini savunan Murat Ü, "Aracı hemen durdurdum, durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim, şahısları aracın kör noktasında kalması sebebiyle görmedim, bu olayda kusurum yoktur. Araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadım." beyanında bulundu.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren B.Ş. ise Murat Ü'nün yol kapanmasın diye aracı ileri almak istediğini, bu esnada 2 kadının aracın ön tarafında kör noktasında bulunduğunu, şoförün kadınları göremeyip aracı hareket ettirdiğini ve kadınlara çarptığını aktararak, bunun üzerine kendisinin de kamyonun yanına gittiğini ve 112'yi arayarak durumu bildirdiğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, maktul Gülçür'ün ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı kafa kubbe kemik kırıkları ve iç kanama nedeniyle meydana geldiği, kaza nedeniyle yaralanan Çevik'in ise tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı multitravma ve yaygın doku hasarı olduğu belirtildi.

İddianamede, şu tespitler kaydedildi:

"Sanığın sevk ve idaresindeki kamyonla park halindeyken birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen maktulleri aracın altına aldığı ve üstlerinden geçtiği, maktullerin aracın kör noktasında olduklarını savunmuş ise de sanığın, park yerinden çıkarken aracının etrafını kontrol etmemiş olması, kamyon niteliğindeki aracın görüş alanı dışında kalan yer olmasına karşın gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranarak maktullerin ölümünde neden olduğu, bu itibarla üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık Murat Ü'nün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas hakim

İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni

Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik 9 şüpheli hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik 9 şüpheli hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet