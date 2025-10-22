Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık’a TOGG T10X hediye etti
logo
Gündem

Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan heyetinin Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan 111'inci Hava Üs Komutanlığından Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris ve beraberindeki heyetin, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

