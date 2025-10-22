Dolar
41.97
Euro
48.79
Altın
4,047.44
ETH/USDT
3,827.60
BTC/USDT
108,002.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık’a TOGG T10X hediye etti
logo
Gündem

İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

Pendik'te makas atarak ilerleyen otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

İstanbul

Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin makas atarak ilerlemesi, devrilmesi ve sürüklenmesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu

Benzer haberler

İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

Tekerlekli sandalyesinden Adana'nın renklerini fotoğraflıyor

İzmir'de sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet