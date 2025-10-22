İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
Pendik'te makas atarak ilerleyen otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Pendik'te makas atarak ilerleyen otomobilin devrildiği trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 22, 2025
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı https://t.co/D6MxgeqlXo pic.twitter.com/IIwjUa7vjU
Kaza anı, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin makas atarak ilerlemesi, devrilmesi ve sürüklenmesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.