Ekonomi

AB'de Tesla satışlarının düşüşü ocak ayında da devam etti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
AB'de Tesla satışlarının düşüşü ocak ayında da devam etti

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın AB ülkelerindeki otomobil satışları geçen ay da gerileyerek düşüş trendini 13. aya taşıdı. Ocak 2025'te 7 bin 305 olan Tesla satışları, geçen ay yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi. Markanın AB'nin toplam yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 8 bin 75'e geriledi. Söz konusu pazarda Tesla'nın toplam payı yüzde 1'den yüzde 0,8'e düştü.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firma ile aralarına mesafe koymasına neden olmuş ve satışlar hızla gerilemişti.

