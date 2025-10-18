Dolar
logo
Gündem

Aksaray'da Hava Savunma Komutanlığınca icra edilen "Hisar-O" atışı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi

Fırat Taşdemir  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Aksaray'da Hava Savunma Komutanlığınca icra edilen "Hisar-O" atışı başarıyla tamamlandı

Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.


