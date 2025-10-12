MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🗓 6 - 17 Ekim 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2025
📍 Aksaz Deniz Üs Komutanlığı / Marmaris
“Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekât Tatbikatı-2025” 🇹🇷 SAT timlerimiz ile 🇵🇱 Formoza timlerinin katılımıyla icra ediliyor.
Tatbikat kapsamında;
✅Yakın Muharebe Harekâtı Atış Eğitimleri,
✅Meskûn… pic.twitter.com/rHdPIi6ZxS