MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

