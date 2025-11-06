Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya'da başlatılan gönüllü askeri program kapsamında 400 bin kişinin eğitilmesi hedefleniyor

Polonya’da başlatılan gönüllü askeri eğitim programı kapsamında gelecek yılın sonuna kadar yaklaşık 400 bin kişinin eğitilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Eren Beksaç  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Polonya'da başlatılan gönüllü askeri program kapsamında 400 bin kişinin eğitilmesi hedefleniyor Fotoğraf: Artur Widak/AA

Poland

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya hükümeti, Rusya’dan gelebilecek olası tehditlere karşı toplumun dayanıklılığını artırmak amacıyla her vatandaşın kriz durumlarında nasıl hareket edeceğini öğrenmesine imkan tanıyacak yeni bir gönüllü askeri eğitim programını bu ay başlatacağını açıkladı.

Programın pilot uygulaması 22 Kasım’da başlayacak ve bu aşamada vatandaşlar temel güvenlik, hayatta kalma, ilk yardım ve siber güvenlik konularında kurslara kayıt yaptırabilecek. Tam kapsamlı program, gelecek yılın başında yürürlüğe girecek.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bu yıl içinde birkaç bin kişinin programa katılmasını beklediklerini, gelecek yılın sonuna kadar katılımcı sayısının 400 bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Kosiniak-Kamysz, ilkokul ve lise çağındakiler de dahil tüm Polonya vatandaşlarının programa katılmakta serbest olacağını belirterek, “Çalışanlara ve şirketlere yönelik hem bireysel hem de grup eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca yaşlılar da hazırlık yapma ve becerilerini geliştirme imkanına sahip olacak.” dedi.

Her senaryoya hazır olmalarının gerektiğine dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, “Her vatandaş askerlik yapmayacak, herkes asker olmayacak, herkes yemin etmeyecek ancak hepimiz zor durumlarda nasıl davranmamız gerektiğine dair beceri ve pratik bilgiye sahip olmalıyız.” diye konuştu.

Eğitimlerin ülke genelinde genellikle hafta sonları bir gün süreceği ve çoğunlukla bölgesel askeri hizmetlerden gelen nitelikli eğitmenlerce yürütüleceği bildirildi.

Polonya’da bu ölçekte düzenlenecek ilk girişim olarak tanıtılan eğitim programı, vatandaşlık bilincini güçlendirmeyi, toplumun direncini artırmayı hedefliyor.

