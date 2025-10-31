Dolar
Gündem

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini başvuru süresinin 9 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Emrullah Cesur  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvurusu 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

