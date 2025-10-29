Dolar
41.96
Euro
48.86
Altın
4,019.99
ETH/USDT
4,006.80
BTC/USDT
113,128.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina enkazından bir kişi çıkarıldı - VTR -
logo
Gündem

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağının, Göktürk-1 uydusuyla uzaydan çekilen görselini paylaştı.

Aykut Karadağ  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk bayrağının Göktürk-1 uydusunun kamerasıyla uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı
İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 5 yıl geçti
MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı

MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı

Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet