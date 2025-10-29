Dolar
41.96
Euro
48.86
Altın
4,018.98
ETH/USDT
4,016.50
BTC/USDT
113,169.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek.

Mümin Altaş, Zafer Fatih Beyaz  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplam, 16 balonun yer alacağı etkinlik saat 15.30'da başlayacak.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda gerçekleştirilecek sıcak hava balonu şölenini yerinde izleyebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi
Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı
İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 5 yıl geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı

MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı

MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı
Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet