Gündem

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Emre Dilek  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

