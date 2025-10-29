Dolar
Gündem

ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu eş başkanları Joe Wilson ve Steve Cohen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında iki ülke ilişkilerini övdü.

29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı

New York

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Cohen'e de atıfta bulunarak, Türkiye'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısı ile bir kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye ve ABD'nin birçok konuda "ortak bağlılık temelinde" hareket ettiğini belirten Wilson, "1923'teki kuruluşundan bu yana Türkiye, kıtalar, kültürler ve küresel ittifaklar arasında önemli bir köprü görevi görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası ve 20. yüzyılın büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Wilson, ABD ve Türkiye'nin uzun zamandır "karşılıklı stratejik çıkarlar, güçlü ekonomik bağlar, bölgesel güvenlik ve refaha yönelik ortak bir bağlılık temelinde" bir ilişki sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin "Gazze barış planına" ve "Suriye'deki ilerlemeye" yaptığı katkılar

Türkiye'nin bölge barışına yaptığı katkılara işaret eden Wilson, "Türkiye'nin Gazze barış planına ve Suriye'deki ilerlemeye yaptığı katkılar, bölgesel istikrarı ilerletmedeki rolünün en son örnekleridir." dedi.

Wilson, Türkiye'nin, ABD'nin NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.

Terörle mücadele, enerji güvenliği, ticaret ve küresel istikrar gibi birçok zorluğun üstesinden gelmek için Türk devleti ile işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Wilson, "İki ulusumuzu birbirine bağlayan güçlü halklar arası bağlar da aynı derecede önemlidir. Canlı ve başarılı Türk-Amerikan toplumu, ekonomimize, kültürümüze, bilimimize ve kamusal yaşamımıza sayısız şekilde katkıda bulunarak Amerikan toplumunun dokusunu zenginleştirmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wilson, iki ülke ilişkilerinin siyasi, stratejik ve ekonomik boyutlarını güçlendirmek için çalışmaya devam etme yönünde kararlı olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Katar'daki sembol binalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

