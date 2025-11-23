Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,812.10
BTC/USDT
86,229.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Tekin, mesajında, "Yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek, temel vazifemiz. Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yalnız olmadığı bir eğitim sistemini inşa etmenin temel vazifeleri olduğunu belirterek, "Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz. Siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça, bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğrencilerin zihninde ve yüreğinde derin izler bırakan, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye'nin ufkuna dair kurdukları büyük hayalleri öğretmenlerin emeği, sabrı ve dirayetiyle gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Tekin, onların mesleki onurunun, milletin yarınlarına duyduğu umudu besleyen en güçlü kaynak olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, öğrencinin dünyasına dokunan her adımlarının, ülkenin geleceğinde sessiz ama derin bir iz bıraktığına işaret eden Tekin, bu çabanın, sabrın ve özverinin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

"Ülkenin geleceğini her gün yeniden kuran görünmez mimarlarsınız"

Tekin, öğretmenin öğrenciye yönelik sözü, sabrı ve teşvikinin ömür boyu sürecek bir dönüşümün ilk adımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler, bu ülkenin geleceğini her gün yeniden kuran görünmez mimarlarsınız. Bu geleceğin, yani Türkiye Yüzyılı'nın temelinde eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi yer almaktadır. Her öğrencimizin dili, inancı, kökeni, yaşam koşulu ne olursa olsun nitelikli eğitime eşit erişimini sağlamak, insan haklarına dayalı, farklılıkları zenginlik gören bir okul iklimi oluşturmak önceliğimizdir. Bu iklimin gerçek kurucuları olarak sizlerin emeğinin, sabrının ve adalet duygusunun idrakindeyiz.

Görev yaptığınız sınıfların, köy okullarının, ilçelerin, şehirlerin şartları ne kadar farklı olursa olsun, tutkunuzun, sorumluluğunuzun ve sevginizin aynı olduğunu biliyorum. Bazen kendi yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp öğrencilerinizin hayallerini gerçekleştirebilmesi için çabalıyorsunuz. Bu ülkenin her hanesinde, geleceğe duyulan güvenin temelinde, sizin sessiz kahramanlığınız var ve şundan emin olun, sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek, bizim temel vazifemizdir. Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz. Siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor. "

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birlikte yazacakları başarı hikayeleri için bu dönüşüm yolculuğunda öğretmenlerle birlikte yol yürümekten onur duyduklarını vurgulayan Tekin, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit düşen ve vefat eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle yad etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor
KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı
İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
Başkentte apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Nevşehir'de sıcak hava balonları öğretmenler için havalandı

Öğretmenler Kız Kulesi'nden İstanbul'u tuvallerine yansıttı

Öğretmenler Kız Kulesi'nden İstanbul'u tuvallerine yansıttı
Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak
MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak

MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet