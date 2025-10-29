Dolar
41.96
Euro
48.86
Altın
4,019.99
ETH/USDT
4,006.80
BTC/USDT
113,128.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina enkazından bir kişi çıkarıldı - VTR -
logo
Gündem

Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılışından bu yana geçen 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi

İstanbul

Uraloğlu, Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te hizmete aldıklarını anımsatarak, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Marmaray'ın da 12 yaşında olduğunu belirtti.

Marmaray'ın 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor

Bakan Uraloğlu Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğinin altını çizerek, "Halkalı–Gebze hattında 148, Pendik–Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34'ü 10 vagonlu ve 20'si de 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra yüksek hızlı tren (YHT) ve anahat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını belirten Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı." ifadesini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı
İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 5 yıl geçti
MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı

Benzer haberler

Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi

Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi

Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu: 2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet