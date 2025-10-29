Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılına özel Türk bayraklı kaya tırmanışı gerçekleştirildi.
Elazığ
Ağın Kaymakamlığı ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bulunan Balkayası kayalıklarında tırmanış düzenlendi.
Cumhuriyet’in 102. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Bu kapsamda kulüp üyesi 7 profesyonel dağcı 50 metre yüksekliğindeki Balkayası kayalıklarına 4 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla tırmandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dağcıların adeta görsel şölen sunan Türk bayraklı tırmanışı dron ile havadan görüntülendi.
Kulüp Başkanı Abdullah Ataş, AA muhabirine, adrenalin dolu bu tırmanışın gerçekleştirilmesine destek veren Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a teşekkür etti.
Bu anlamlı günde şanlı Türk bayrağıyla tırmanış gerçekleştirmenin gururunu yaşadıkları aktaran Ataş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını sevinçle kutluyoruz. Bu güzel vatanı bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.