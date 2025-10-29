Dolar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Gündem

Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılına özel Türk bayraklı kaya tırmanışı gerçekleştirildi.

İsmail Şen  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi

Elazığ

Ağın Kaymakamlığı ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bulunan Balkayası kayalıklarında tırmanış düzenlendi.

Cumhuriyet’in 102. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor

Bu kapsamda kulüp üyesi 7 profesyonel dağcı 50 metre yüksekliğindeki Balkayası kayalıklarına 4 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla tırmandı.

Dağcıların adeta görsel şölen sunan Türk bayraklı tırmanışı dron ile havadan görüntülendi.

Kulüp Başkanı Abdullah Ataş, AA muhabirine, adrenalin dolu bu tırmanışın gerçekleştirilmesine destek veren Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a teşekkür etti.

Bu anlamlı günde şanlı Türk bayrağıyla tırmanış gerçekleştirmenin gururunu yaşadıkları aktaran Ataş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını sevinçle kutluyoruz. Bu güzel vatanı bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
