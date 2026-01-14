Dolar
Gündem

Elazığ'da yolcu otobüsünün dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasında

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle kayarak dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Suat Öztürk, İdris Demir  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Elazığ'da yolcu otobüsünün dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasında

Elazığ

Yenice köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.


