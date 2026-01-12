Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,582.49
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
91,478.00
BIST 100
12,365.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Çatalca’dan yayındayız. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çamlıca’dan yayındayız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu. -VTR
logo
Gündem

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Kırıkkale'de hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması, kamera tarafından kaydedildi.

Ergün Haktanıyan, Halil İbrahim İdik  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Kırıkkale

Lütfü T. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.

Karşıya geçemeyen minibüse, Kırıkkale-Kars seferini yapan yolcu treni çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Minibüs sürücüsü, son anda araçtan inerek kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Kars'ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Yaralı kızıl şahin ve soğukta bitkin düşen peçeli baykuş Doğa Koruma'ya emanet

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor

Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet