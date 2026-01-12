Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kırıkkale'de hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması, kamera tarafından kaydedildi.
Kırıkkale
Lütfü T. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.
Karşıya geçemeyen minibüse, Kırıkkale-Kars seferini yapan yolcu treni çarptı.
Minibüs sürücüsü, son anda araçtan inerek kurtulmayı başardı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.