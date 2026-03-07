Dolar
Dünya

Brüksel’de demir yolu çalışmaları tren seferlerinde ciddi aksamalara yol açacak

Belçika’nın başkenti Brüksel’de hafta sonu demir yolu altyapısında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle tren seferlerinde önemli aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Selen Valente Rasquinho  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Brüksel

Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel ve ulusal tren işletmecisi SNCB, bugün ve yarın başkentteki kuzey-güney demir yolu bağlantısında gerçekleştirilecek çalışmalardan Brüksel’e giriş ve çıkış yapan çok sayıda trenin etkileneceğini duyurdu.

Çalışmaların cumartesi sabahından pazar akşamına kadar aralıksız sürmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda kuzey-güney hattındaki 6 raydan 4'ü geçici olarak kapatılacak ve Schaerbeek ile Brüksel-Kuzey istasyonları arasında tren seferleri yapılmayacak. Ayrıca Brüksel-Kuzey istasyonunda kullanılabilir peron sayısı da önemli ölçüde azalacak.

Yetkililer, çok sayıda trenin Brüksel-Merkez istasyonunda durmayacağını ve bazı hatların başka güzergahlara yönlendirileceğini bildirdi.

SNCB, yolculara alternatif ulaşım seçeneklerinin sunulacağını ve bazı hatlarda tren biletlerinin Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB’ye ait otobüs ve tramvaylarda da kullanılabileceğini açıkladı.

