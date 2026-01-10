Dolar
Gündem

Kars'ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Kars'ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Bu esnada Hatay'dan Ardahan'a giden Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı"

Kamyon şoförü Aras, AA muhabirine, yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını düşürdüğünü söyledi.

Aracın kaydığını belirten Aras, "Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu." dedi.

Otobüste seyahat eden Garip Handay da aracın yavaş ilerlediğini ve sürücünün hatasının olmadığını savundu.

Handay, kaza anında uykuda olduğunu ifade ederek, "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı. Ambulanslar gelip onları götürdü." diye konuştu.

