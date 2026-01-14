Dolar
Gündem

Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi

Kayseri'de kar ve sisle oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.

Ergün Haktanıyan  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Millet bahçesinde bulunan gölet kısmen buz tuttu.

Merkeze bağlı Kocasinan ilçesindeki Erkilet Tepesi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Gölet ile Erkilet Tepesi'nde oluşan sis, dronla görüntülendi.

