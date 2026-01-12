Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı kamerada
Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, yağışlı havada kontrolden çıkan otomobilin korkuluklara çarpması, aracın askıda kalması ve kazanın ardından sürücünün bölgeden uzaklaşması yer alıyor.