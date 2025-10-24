Dolar
Gündem

Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının 29 Ekim'de ücretsiz olacağını aktaran Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

