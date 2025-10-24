Dolar
41.98
Euro
48.81
Altın
4,059.82
ETH/USDT
3,952.40
BTC/USDT
111,162.00
BIST 100
11,044.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde fırtına bekleniyor.

Fırat Taşdemir, Hasan Hüseyin Kul  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Ankara/İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AKOM'dan İstanbul için öğleden itibaren fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada da bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e kadar indi
Sıfır Atık Vakfı, İstanbul Deklarasyonu'nu ilk olarak NSosyal'de yayımladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı
Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Bu hafta yurtta aralıklı yağış etkili olacak

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek
İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet