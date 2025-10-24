Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde fırtına bekleniyor.
Ankara/İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM'dan İstanbul için öğleden itibaren fırtına uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada da bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.