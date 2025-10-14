Dolar
logo
Gündem

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek

Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edecek. Bu hafta Marmara ve Karadeniz bölgeleri 5-6 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek
İzmir ve Manisa'da 6,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
JASAT cinayeti aydınlatınca öldürülen kadının kabrini ailesi ilk kez ziyaret etti

