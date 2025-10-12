Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,041.50
BTC/USDT
113,320.00
BIST 100
10,720.36
Gündem

İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır."

