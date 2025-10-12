Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,041.80
BTC/USDT
113,264.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Mert Cantürk  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul'da arama kurtarma ekipleri "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi
İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Benzer haberler

Alanya'da denizde hortum oluştu

Alanya'da denizde hortum oluştu

Türkiye'nin hedefi hava sporları turizminde markalaşmak

Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet