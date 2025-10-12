Alanya'da denizde hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Antalya
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.