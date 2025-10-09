Dolar
41.73
Euro
48.37
Altın
4,013.60
ETH/USDT
4,318.00
BTC/USDT
121,065.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada

Ataşehir'de, önce trafik ışıklarına, daha sonra da İETT otobüsüne çarpıp, yere düşen martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ali Cevahir Aktürk, Cüneyt Sevindik  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada

İstanbul

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde sürüyle uçan martı önce trafik lambasına, daha sonra da yolda seyir halindeki İETT otobüsüne çarpıp, yere düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Martının hareketsiz yattığını gören kişiler kuşu kenara çekip, etrafında toplandı. Burada bulunan bir kadın parmağıyla gövdesine dokunarak martıya kalp masajı yaptı. Uzun süre müdahale edilen martı kımıldamaya başladı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak, olay yerinden uzaklaşması yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği Kafkasya'ya katkılar sağlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Benzer haberler

Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada

Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada

Düzce'de 200 dönüm atıl arazi kadın ve gençlerin elinde değer kazandı

Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet