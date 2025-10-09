Ataşehir'de otobüse çarpan martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi kamerada
Ataşehir'de, önce trafik ışıklarına, daha sonra da İETT otobüsüne çarpıp, yere düşen martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde sürüyle uçan martı önce trafik lambasına, daha sonra da yolda seyir halindeki İETT otobüsüne çarpıp, yere düştü.
Martının hareketsiz yattığını gören kişiler kuşu kenara çekip, etrafında toplandı. Burada bulunan bir kadın parmağıyla gövdesine dokunarak martıya kalp masajı yaptı. Uzun süre müdahale edilen martı kımıldamaya başladı.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kalp masajı yapan kadının hayata döndürdüğü martıyı eline alarak, olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
