Dolar
44.33
Euro
51.01
Altın
4,251.01
ETH/USDT
2,044.00
BTC/USDT
68,172.00
BIST 100
12,693.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Atölyeye dönüştürdüğü kuaför dükkanında hayallerini resmediyor

Bilecik'te, 20 yıldır işlettiği kuaför dükkanının bir bölümünü atölyeye dönüştüren Bilgehan Yeşil, müşteri olmadığı zamanlarda resim yapıyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Bilecik

Lise yıllarından bu yana resim yapmaya ilgi duyan 52 yaşındaki Yeşil, 2020 yılında bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.

Aynı sene iş yerinin bir bölümünü atölyeye çevirip boş vakitlerinde resim yapmaya başlayan Yeşil, 6 yılda yağlı, pastel, sulu ve akrilik boya kullanarak 50'ye yakın eser üretti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genelde insan ve hayvan figürleri ile doğa ve şehir manzaraları resmeden, eserlerini bugüne kadar Bilecik ve Eskişehir'de 3 karma ve kişisel sergide izlenime sunan Yeşil, resimlerini zaman zaman da çevresi aracılığıyla satarak gelir elde ediyor.

Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İslami İlimler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi ile aynı fakültedeki işletme bölümlerini bitiren Yeşil, 5. üniversitesi olan BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünün 1. sınıfında öğrenimini sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Bilgehan Yeşil, AA muhabirine, uzun yıllar iş yoğunluğu sebebiyle resme vakit ayıramadığını söyledi.

Bu durumun içinde ukde kaldığını anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra 'Artık yapmalıyım.' dedim ve tuvallerimi, boyalarımı aldım. Devamı da geldi. Demek ki 'resim aşkı' denilen şey içimde varmış. Kuaförlüğe de halen devam ediyorum. Müşterim ve okulum olmadığı zamanlarda kendimi burada buluyorum. Resim yapanlar bilirler, tamamen farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Adeta resmin içinde yaşıyorsunuz."

"Yüksek lisans yapıp deneyimli bir eğitmen olmak istiyorum"

Yeşil, öğrenmeye tutkulu bir insan olduğunu dile getirdi.

Bu sebeple şimdiye kadar 4 lisans ve ön lisans programından mezun olduğunu anlatan Yeşil, "Çevrem, resme olan yeteneğim nedeniyle beni BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümüne kaydolmam için teşvik etti. Ben de özel yetenek sınavlarını kazanarak bu bölüme girdim." dedi.

Yeşil, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.

Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Yeşil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim gibi ertelenmiş hayalleri olan kişilere bunları gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Üniversite ya da faaliyet olması fark etmez, hepsini gerçekleştirsinler. Zaten çabaladığınız zaman önünüz açılıyor, rahatça ilerleme katediyorsunuz. Okulumu bitirince aynı alanda yüksek lisans yapıp deneyimli bir eğitmen olmak istiyorum."

Yeşil'in arkadaşı 60 yaşındaki Behice Ceylan da onunla gurur duyduğunu, kendisiyle boş vakitlerinde atölyesinde resim yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet