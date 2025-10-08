Dolar
Gündem

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

