TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

Konya'da, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in düzenlediği saldırı protesto edildi.

Atilla Hancı  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi Fotoğraf: Atilla Hancı/AA

Konya

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, Aziziye Camisi önündeki Gazze Nöbet Çadırı'nda toplandı.

Vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İHH Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, toplanan kalabalık adına yaptığı konuşmada, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilerin sabah vaktinde İsrail saldırısına uğradığını ve filodakilerin esir alındığını belirtti.

Bu hain eylemi, bu katilane eylemi telin etmek için toplandıklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"İHH olarak başından bugüne, Filistin konusunu hiçbir zaman ikinci planda değerlendirmedik. En son Küresel Sumud Filosu engellenmişti ve bu gece itibarıyla da bizim dahil olduğumuz, içinde olduğumuz Özgürlük Filosu engellendi. Dün gece itibarıyla sabah namazına doğru, sabah namazı vaktinde gemimiz uluslararası sularda baskına uğradı ve kardeşlerimiz şu anda esir alındılar. Biz bundan sonra da asla bu eylemlerden geri durmayacağımızı ilan ediyoruz."

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

