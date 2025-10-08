Dolar
41.72
Euro
48.56
Altın
4,040.97
ETH/USDT
4,477.40
BTC/USDT
122,576.00
BIST 100
10,772.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 67 bin 183'e yükseldi.

Ekip  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Arşiv

Ankara

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 ölü ve 61 yaralının ulaştığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 588 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 800 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 613'e, yaralananların sayısının da 19 bin 164'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 183'e, yaralıların sayısının 169 bin 841'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda yaralanan Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuğun 14 yaşında olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistinliler baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere iki gün boyunca ibadet edenlerin caminin koridorları, avluları ve bölümleri dahil olmak üzere tamamına girişine kapattığı belirtildi.

El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının camiyi Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle, kutlamalarını güvence altına almak bahanesiyle kapatma kararına tepki gösterdi.

Kerce, bunu caminin kutsallığına açık bir saldırı ve Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına yönelik "provokatif bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Cabir, Selayime ve Vad el-Hasin mahallelerinde iki gündür sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu sene 6 Ekim'de başladı ve bir hafta sürecek.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

İsrail, Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 1701 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 67 bin insanın ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’deki soykırımı ikinci yılında Batı Şeria’da da derin izler bıraktı

İsrail’in Gazze’deki soykırımı ikinci yılında Batı Şeria’da da derin izler bıraktı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Trump'ı imza törenine davet ediyorum

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Trump'ı imza törenine davet ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet