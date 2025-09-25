Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
