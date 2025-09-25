Dolar
Gündem

Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Şeyma Güven  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

