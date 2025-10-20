Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ile yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun doğu kesimlerinde ise yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.