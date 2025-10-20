Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Galata Kulesi'ne "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerin yansıtılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

İrem Demir  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım

Istanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kalbinde yükselen Galata Kulesi, 'Sıfır Atık' ruhuyla sürdürülebilir yarınlara ışık tutuyor…" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, dün akşam Galata Kulesi'nde yapılan etkinliğe ilişkin görsellerin bulunduğu video da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
