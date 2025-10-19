Dolar
Gündem

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik

Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden temsilcileri buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini vurguladı.

Koray Taşdemir  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
