Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik
Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden temsilcileri buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini vurguladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı