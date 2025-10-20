Dolar
logo
Gündem

İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı

Hindistan Çevre Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müfettişi Raghu Prasad Reghu, uydu görüntüleri ve sahadan gelen verileri analiz ederek, herhangi bir orman yangını olması durumunda yayılmadan müdahale için harekete geçtiklerini belirtti.

Mücahit Enes Sevinç  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı.

75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte "Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Yangın Yönetiminde Politika Çözümleri Diyaloğu" paneli Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelin ana konuşmacısı Friburg Üniversitesi Küresel Yangın İzleme Merkezi Direktörü Johann Georg Goldammer, sunumunda, Birleşmiş Milletler (BM) ile diğer ülkeler tarafından analiz ve yayınları barındıran kurumların çalışmalarından bahsetti.

Özellikle stratejik plan oluşturan ülkelerdeki gelişmelere değinen Goldammer, "Duman, kirlilik izleme ve erken uyarı sistemleri, BM'nin uzmanlaşmış kurumları ve kişileriyle analiz edilerek planlama yapılıyor. Çalışmalarımız bilime dayanarak risk azaltma ve tabiata yönelik gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Yılda 10 bin büyük orman yangını alarmı alıyoruz"

Panelde konuşan, Hindistan Çevre Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müfettişi Raghu Prasad Reghu ise yapılan araştırmalara göre orman yangınlarında 2050 yılına kadar yüzde 30'luk bir artış beklendiğini kaydederek, Hindistan’ın orman yangınları konusunda aldığı önlemlerden bahsetti.

Reghu, Hindistan'ın yüzde 22'sinin ormanlarla kaplı olduğunu ifade ederek, "Uydu görüntüleri ve sahadan gelen verileri analiz ederek, herhangi bir orman yangını olması durumunda yayılmadan müdahale için harekete geçiyoruz. Yılda 10 bin büyük orman yangını alarmı alıyoruz." diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerin büyük orman yangınlarıyla mücadelede zorlandığını aktaran Reghu, özellikle orman yangınlarıyla ilgili alarm gibi teknolojilerin bu ülkelerle paylaşılması gerektiğini belirtti.

"Yangın Yönetimi ve yangınlara yönelik direnç COP30'da daha üst düzeyde tartışılacak"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yangın Yönetimi Ormancılık Görevlisi Lara Steil de FAO'nun küresel yangın yönetim merkezini devreye aldığını dile getirerek, orman yangınlarıyla mücadelede farkındalığı artırdıklarını belirtti.

Steil, "BM İklim Zirvesi'nde (COP30) uluslararası yangın yönetimi ve yangınlara yönelik direnç meselelerini daha üst düzeyde tartışma imkanı olacak." ifadesini kullandı.

Avrupa Ormanları (Forest Europe) İsveç İrtibat Birimi Başkanı Ebba Henning Planck, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Orman Mühendisi Angela Iglesias Rodrigo, BM Orman Forumu (UNFF) Brezilya Orman Politikaları Sorumlusu Emanuel Lins ve Portekiz Entegre Kırsal Yangın Yönetimi Ajansı Orman Mühendisi Tiago Oliveria da panelde konuşma yaparak, orman yangınlarının önlenmesinde uluslararası işbirliklerinin önemini tartıştılar.

