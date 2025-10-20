Dolar
Ekonomi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde ormanların yangınlara direncini artırma çalışmaları tartışıldı

Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, "Yangına dirençli orman alanları yapmamız gerekiyor. Bütün yönetim adımları buna yönelik olmalıdır." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde ormanların yangınlara direncini artırma çalışmaları tartışıldı Fotoğraf: Saffet Azak/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı.

Etkinlikte, "Orman Arazilerinin Yangına Dayanıklılığını ve Direncini Artırmak" paneli Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili'nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelin ana konuşmacısı Kaliforniya Üniversitesi Yangın ve Bitki Örtüsü Ekolojisti Dr. Hugh D. Safford, yangın yönetiminde hem önleme hem de istenen yangın rejimlerinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Safford, yangına çok yatkın eyalet olan Kaliforniya'da, bu konuda çok ciddi bir liderlik yüklenildiğini vurgulayarak, "Kaliforniya'da son 5-6 yılda yangın direncini güçlendirmeye yönelik projelere 2,5 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Önümüzdeki yıl içinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ek kaynak devreye alınacak. Kontrollü yakma uygulamalarıyla temizlenen alanların miktarı iki katına çıkarıldı." diye konuştu.

"Yangına dirençli orman alanları gerekiyor"

Panelde konuşan Lübnan Balamand Üniversitesi Çevre Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. George H. Mitri de, Lübnan'da yaptıkları çalışmalara değindi.

Mitri, karla kaplı gün sayısının azaldığını ve yangınlı gün sayılarının artış gösterdiğini belirterek, "Bazı yıllarda yangın mevsimlerinin, 365 günün 200 gününe kadar yükseldiğini gördük. Karşı karşıya kaldığımız mücadele çok büyük." dedi.

Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı da yangın rejimi değişirse bitkilerin bu duruma adapte olmayabileceğini ve bitki değişiminin bununla birlikte gelebileceğini söyledi.

Kavgacı, bir türün ne kadar dirençli olursa o kadar yanma eğiliminde olabileceğine dikkati çekerek, "Yangına dirençli orman alanları yapmamız gerekiyor, bu bir zorunluluk. Bütün yönetim adımları buna yönelik olmalıdır."

"Uzun yangın sezonları yaşanacak"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Entegre Yangın Yönetimi Uzmanı Carolina Gallo Granizo ise geride bıraktıkları yıllarda çok ciddi yangın sezonları olduğunu, yanan alanlar aynı olmakla birlikte yangınların yüzde 16 daha fazla emisyona yol açtığını aktardı.

Akdeniz bölgesinin en hassas bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken, Granizo, yangın tehlikesinin burada artacağını ve daha uzun yangın sezonlarının yaşanacağını belirtti.

Polonya Devlet Ormanları Genel Müdürlüğü Orman Koruma Departmanı Uzmanı Jan Kaczmarowski de Polonya'da gerekli planlamayla ormanların dönüştürüldüğünü ve ormanların dayanıklı ve dirençli olmasını temin ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
