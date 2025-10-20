Dolar
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Türkiye olarak deneyimlerimizi, en iyi uygulamaları ve bilgileri diğer ülkelerle ilgili platformlarda paylaşarak küresel bir sinerji sağlanmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

Bahar Yakar  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Çevre sorunları için bölgesel ve küresel işbirliğinin öneminin farkındayız. Türkiye olarak deneyimlerimizi, en iyi uygulamaları ve bilgileri diğer ülkelerle ilgili platformlarda paylaşarak küresel bir sinerji sağlanmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, küresel ormancılık politikalarının geleceği ele alınıyor.

Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Başkanı İsmail Belen, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik kapsamında, UNFF Sekretaryası Direktörü Biao moderatörlüğünde üst düzey diyalog toplantısı oturumu gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, İspanya, Portekiz ve Finlandiya'dan üst düzey temsilcileri bir araya getiren oturumda Türkiye'yi temsilen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada Polat, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre orman yangınlarının sayısında 2050'ye kadar yüzde 30 artış beklendiğini anımsatarak, oluşan bu yeni normalde mevcut orman varlığını korumanın, artırmanın ve değişen iklim koşullarına karşı dirençli ormanlar kurmanın, gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleme ve söndürme faaliyetlerini içinde barındıran entegre yangın yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirten Polat, yangınların çoğunlukla insan kaynaklı çıktığını, buna yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Polat, orman yangınlarına karşı kullanılan teknolojilere değinerek, "Türkiye'ye özgü geliştirilmiş yapay zeka destekli yangın karar destek sistemi sayesinde yangın yayılım modeliyle yangının ilerleyen saatlerindeki seyrini tahmin ediyor, mücadelemizi buna göre yürütüyoruz." diye konuştu.

Çevre sorunları için bölgesel ve küresel işbirliğinin öneminin farkında olduklarına dikkati çeken Polat, "Türkiye olarak deneyimlerimizi en iyi uygulamaları ve bilgileri diğer ülkelerle ilgili platformlarda paylaşarak küresel bir sinerji sağlanmasına büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Yangınlarla mücadelede işbirliği vurgulandı

Aynı oturumda konuşan Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Vügar Kerimov, Azerbaycan için Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele tecrübesinden faydalanılmasının önemine dikkati çekerek, ülkesinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

İspanya Biyoçeşitlilik Ormanlar ve Çölleşmeyle Mücadele Sorunlar Bakanlığı Genel Müdürü Maria J Rodriguez de Sancho ise ülkesinde bu yıl ağustosta yaşadıkları orman yangınlarında stratejik planlama yapmalarına ve eğitimli profesyonelleri bulunmasına rağmen ciddi hasarlar aldıklarını anlattı.

Yangınlarla mücadelede işbirliği vurgusu yapan Sancho, "İşbirliğini güçlendirerek kaynaklarımızı yeterli gelecek şekilde bu mücadelede kullanabiliriz." ifadesini kullandı.

Portekiz'i temsilen konuşan Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Martins de Oliveira, hiçbir ülkenin kendi bilgi ve deneyimlerinden hareketle tek başına yangınlarla mücadele edemeyeceğini ifade ederek, uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Oliveira, teknolojinin maliyetleri azaltmasına rağmen kurumsal kapasiteler güçlendirilmeden, belirsizlik ve karmaşıklık yönetilmeden, mevcut bilişsel engeller çözülmeden başarılı olunamayacağını belirtti.

Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı Kıdemli Bakanlık Müşaviri Tiina Rytila-Broere de bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yangın yönetimini proaktif, veri odaklı ve risk bilincine sahip bir disiplin alanına dönüştürdüğünü aktararak, yapay zeka ve uzaktan algılama gibi yeni araçların yangın tespiti, tahmini ve söndürme kabiliyetlerini geliştirdiğini söyledi.

Macaristan Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Andras Mocz ise ülkesinde orman yangınlarıyla mücadelenin adaptasyon temelinde şekillendiğine değindi.

