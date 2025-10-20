Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,254.50
ETH/USDT
4,054.00
BTC/USDT
111,244.00
BIST 100
10,170.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Dünya ormancılarını bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla başladı.

Mehmet Can Toptaş  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Dünya ormancılarını bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, ​​​​​​​20-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

OGM koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, küresel ormancılık politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan organizasyon, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla 5 gün sürecek.

Etkinlik kapsamında, Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve yangın söndürme helikopteri gibi orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojiler de etkinlik alanında sergilenecek ve Türkiye'nin bu alandaki kabiliyeti anlatılacak.

Hafta boyunca paneller, çalıştaylar, saha gezileri ve ikili görüşmelerle, iklim değişikliğinden dijital ormancılığa, orman yangınlarıyla mücadeleden teknolojik çözümlere kadar pek çok başlık masaya yatırılacak.

Etkinlikle, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ve sürdürülebilir ormancılıktaki deneyimi, dijitalleşme vizyonu ve yenilikçi uygulamaları öne çıkacak.

Etkinliğin sonunda hazırlanacak "İstanbul Deklarasyonu", UNFF'nin 21. Oturumu'na sunularak uluslararası ormancılık gündemine yön verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Dünya ormancılarını bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı

Dünya ormancılarını bir araya getiren İstanbul Orman İnovasyon Haftası başladı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası başlıyor

DSİ bütçesinin yüzde 95'i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı

Kars'ta devlet desteğiyle ekilen yağlık ayçiçeği üreticisini sevindirdi

Kars'ta devlet desteğiyle ekilen yağlık ayçiçeği üreticisini sevindirdi
Devlet desteğiyle bal tesisi kurdu, 20 kişiye iş imkanı sağladı

Devlet desteğiyle bal tesisi kurdu, 20 kişiye iş imkanı sağladı
Edirneli Şirin teyze ikinci serasına kavuşuyor

Edirneli Şirin teyze ikinci serasına kavuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet