Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
4,003.70
BTC/USDT
109,355.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

İrem Demir  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan, paylaşımında, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Bakanlar Oturumu ve kürsü konuşmasından kesitlerin bulunduğu videoya da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı

"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" sona erdi

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4'üncü toplantısını yaptı

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik
İstanbul'daki "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda BM kuruluşlarının oynadığı rol konuşuldu

İstanbul'daki "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda BM kuruluşlarının oynadığı rol konuşuldu
YÖK Başkanı Özvar, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda konuştu

YÖK Başkanı Özvar, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet