İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" etkinliklerle son buldu
İstanbul'da, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.
Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun üçüncü gününde bir dizi program yapıldı.
Forum kapsamında bugün, "Davranış Değişimi : Zihin Değişirse Sistem Değişir", "Sıfır Atık Dünyasında Perakendeye Yeni Bir Bakış", "Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye", "Sıfır Atık Diyaloğu", "Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar", "Sıfır Atık Yaşam Atıksız Yaşam Bireyselden Toplumsala", "Yerelden Çözümler : Sahadan Yükselen Yaklaşımlar" başlıklı paneller gerçekleştirildi.
Panellerin ardından katılımcılar, sıfır atık hareketine katkı sunan, yenilik ve liderlik örneği gösteren kurum ve kişilerin ödüllendirildiği Küresel Sıfır Atık Ödülleri töreninde bir araya geldi.
Rembre (Şili) Kurucu Ortağı ve CEO'su Pedro Bulnes "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler", Too Good To Go CEO'su Mette Lykke "Sıfır Atık Küresel İşletme", YENXA Kurucu Ortağı Sergio Villava Gomez "Sıfır Atık İnovasyon", Almanya Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer "Sıfır Atık Şehri", Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming ise "Sıfır Atık Yaşamına Katkılar" ödülüne layık görüldü.
Ödüllerin takdimin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malezyalı Bakan Nga Kor Ming, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş kapanış konuşması yaptı.
"İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız"
Başkan Ağırbaş, dünyanın 108 ülkesinden katılımcının Sıfır Atık Forumu dolayısıyla İstanbul'da buluştuğunu söyledi.
Forumda 3 gün boyunca alanında uzman kişilerin sıfır atığın dünü, bugünü ve yarınını tartıştığını kaydeden Ağırbaş, "Vakıf olarak işbirliğine, ortak akla, ortak paydaya önem veriyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Forumu'nu kıymetli partnerlerimizle birlikte organize ettik. 150'den fazla partnerle beraber organize ettiğimiz forumda öne çıkan ortak akıl, ortak fikir, ortak payda oldu." dedi.
Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya başta su verimliliği, gıda israfı ve ata tohumu gibi onlarca çalışması için teşekkür etti.
Vakfın vizyonunu aktaran Ağırbaş, "İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u, Birleşmiş Milletler'in bölgesel merkezi yapmasıyla alakalı bir iradesi var. İşte bu iradenin sıfır atık ve çevreyle alakalı kısmında vakfımızın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.
Ağırbaş, "Önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofisini açıyor. 5 yıllık süreçte 10'dan fazla uluslararası kuruluş, sıfır atık çalışmalarını yürütecek küresel ofislerini İstanbul'da açacaklar. Bu sayede İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Sıfır Atık Vakfı'nın 8 yaşında olmasına rağmen 80 yıllık bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Ağırbaş, "Bugün BM üyesi 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketi, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en önemli sivil inisiyatiflerden bir tanesi oldu." dedi.
Ağırbaş, forumun sonucunda İstanbul Deklarasyonu'nun yayınlanacağını bildirerek, "Sıfır atıkla alakalı önemli bir dönüm noktası olan İstanbul Deklarasyonu, 108 ülkeden katılan temsilcilerin katkılarıyla oluşturuldu. Forumda çeşitli kararlar aldık, Sıfır Atık İş Koalisyonu'nun kurulmasını kararlaştırdık. Dünyada atık, teknoloji üreten ve bu yola baş koymuş şirketlerin buluşacağı koalisyonu vakıf çatısı altında kuruyoruz. Sıfır atık hareketini 193 ülkede etkin bir şekilde uygulamak için İstanbul merkezli, BM destekli Sıfır Atık Mekanizması'nı hayata geçiriyoruz. Bunun gibi daha nice kararların alındığı bu toplantıda, Sıfır Atık Forumu'nun önümüzdeki yıl tekrar İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür eden Ağırbaş, katılımcılara Emine Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı
Forumla eş zamanlı gerçekleştirilen BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı'na Emine Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda, sıfır atık hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla daha etkin uyumlaştırılması ve BM bünyesinde sürekli çalışan sıfır atık mekanizmasının oluşturulması önerileri öne çıktı.
Üç gün süren forum boyunca, atık yönetimi, gıda kaybı, sürdürülebilir üretim-tüketim, yeşil finansman, akıllı şehirler, eğitimde sıfır atık ve uluslararası iş birliği başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.
"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla hayata geçirilen etkinlik, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi ve sıfır atık yaklaşımını somut eylemlere dönüştürmeyi hedefledi.
Forumun ev sahibi Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık ilkelerini toplumsal, akademik ve ekonomik düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerle çevre bilincinin artırılması, kaynakların verimli kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün gelişmesine öncülük ediyor.
"Hep birlikte daha temiz, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla dünyaya örnek olduğunu belirtti.
İstanbul'un önümüzdeki dönemde BM'nin bölgesel merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulan Ağırbaş, şunları kaydetti:
"İstanbul, sıfır atık vizyonunun kalbidir. Bu forum, sadece fikirlerin değil, eylemlerin de başladığı noktadır. Hep birlikte daha temiz, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul'u BM'nin bölgesel merkezi haline getirme vizyonuna tam destek veriyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak, kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi yapmakta kararlıyız."
Ağırbaş, Türkiye'nin çevre politikalarının küresel ölçekte yankı uyandırdığını söyledi.
Küresel Sıfır Atık Ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Küresel Sıfır Atık Ödülleri, sıfır atık hareketine öncülük eden, yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratan kurum ve bireyleri onurlandırdı.
Sıfır Atık hareketine katkı sunan, sürdürülebilirlik alanında liderlik ve yenilik örneği gösteren isimlerin ödüllendirildiği törende, "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler Ödülü" Rembre (Şili) Kurucu Ortağı ve CEO'su Pedro Bulnes'e, "Sıfır Atık Küresel İşletme Ödülü" Too Good To Go CEO'su Mette Lykke'ye, "Sıfır Atık İnovasyon Ödülü" YENXA Kurucu Ortağı Sergio Villava Gómez'e, "Sıfır Atık Şehri Ödülü" Almanya Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer'e, "Sıfır Atık Yaşamına Katkı Ödülü" ise Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming'e takdim edildi.
Forum kapsamında Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen video mapping gösterisi büyük ilgi gördü. İstanbul'un simge yapılarından biri olan kule, çevre temalı görsellerle aydınlatılarak "doğanın sesini" İstanbul semalarına yansıttı. Bu özel etkinlik, Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi'ndeki öncü rolünü simgeleyen güçlü bir farkındalık mesajı sundu.
Uluslararası Sıfır Atık Forumu'ndan çıkan sonuçlar, sadece yerel taahhütleri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin 2026 yılında sunacağı "Sıfır Atık Raporu"na da doğrudan temel teşkil edecek.
Forum, sadece çevre politikalarının değil, insanlığın ortak geleceğine dair bir vizyonun da simgesi oldu. İstanbul'dan yükselen bu çağrı, tüm dünyayı kaynakları koruma, israfı önleme ve doğayla uyum içinde yaşama konusunda ortak bir bilinç etrafında buluşturdu.
Sıfır Atık Hareketi
Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.
BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.
30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.
Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti. Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.
BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.