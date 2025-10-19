BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4'üncü toplantısını yaptı
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
İstanbul
Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında yapılan toplantıya, Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve BM yetkilileri de katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın yaptığı toplantıyı BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach modere etti.
Rossbach, BM-Habitat'ın önceki gün İstanbul'da yeni bir bölge ofisi açtığını hatırlatarak, bu ofisin, bölgedeki kurumsal varlıklarını güçlendireceğini, bunun yanı sıra sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümler için bir merkez görevi göreceğini bildirdi.
Danışma Kurulu üyelerinin konuşmaları öncesinde söz alan BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, yüzyıllardır kültürlerin, ticaretin ve inovasyonun kesişme noktası olan İstanbul'un kendilerine ilham verdiğini ve yerel eylemlerin küresel çözümlere nasıl katkıda bulunduğunu yansıttığını söyledi.
Molcean, "Danışma Kurulu da değişimin mümkün olduğunu hatırlatan bu vizyonu temsil ediyor. Bugün, Kurul'un 2025-2026 çalışma planındaki ilerlemeleri ve sıfır atık konusunda uygulanabilir önerilerini dinleyeceğiz." dedi.
Molcean'ın ardından sözü alan Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve Algramo kurucusu ve CEO'su Jose Manuel Moller, Kurul'un, çevresel ilerleme açısından zor bir dönemde bir araya geldiğini belirtti.
Bu nedenle, Danışma Kurulu'nun çalışmalarının sıfır atık konusunun görünür, uygulanabilir ve somut kalması açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Moller, "Böylece bilimsel kanıtlar, insanların günlük hayatlarında hissedebilecekleri somut uygulamalara dönüşebiliyor. Unutmayalım ki sıfır atık yalnızca çevre gündemimizin bir parçası değildir. Aynı zamanda bir kamu sağlığı ve kamu maliyesi gündemi olduğunu unutmamanın önemli olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.
Moller'in ardından Danışma Kurulu üyelerinin konuşmalarıyla toplantıya devam edildi.
"Sıfır atığı sadece bir hedef değil bir yaşam biçimi haline getirebiliriz"
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, sıfır atık gündemini kendi ülkesinde ilerletmek için çaba gösterdiklerini vurguladı. Bio, şöyle devam etti:
"Ofisim, Sierra Leone ve ötesinde Sıfır Atık Hareketi'ni ilerletmek için destek sağlamaya, bilgi alışverişinde bulunmaya ve ortaklıkları teşvik etmeye hazırdır. Birlikte, işbirliği, inovasyon ve paylaşılan sorumluluklar yoluyla sıfır atığı sadece bir hedef değil, bir yaşam biçimi haline getirebiliriz."
Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" adlı organizasyonun kurucusu ve CEO'su Lara van Druten, son toplantılarından bu yana kurul üyelerinin ve kendisinin sıfır atık konusundaki çalışmalarından bahsederek "Hükümetler olmadan, girişimciler, sanayiciler ve finansörler olmadan bunu başaramayız." sözlerini sarf etti.
"20 Sıfır Atık Kenti belirledik"
Brezilya merkezli Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho, geçen yılın aralık ayında yaptıkları son toplantıda, BM Genel Sekreterliği'nin Kurul'a sıfır atıkta örnek teşkil edecek 20 şehir seçmesi konusunda bir görev verdiğini hatırlattı.
Bu görev doğrultusunda bir arka plan belgesi hazırladıklarını ve son başvuru tarihi 19 Eylül olan bir çağrı yaptıklarını aktaran Filho, 70'ten fazla kentin bu çağrıya karşılık vererek 20 Sıfır Atık Kenti arasına girmek için başvuruda bulunduğunu kaydetti.
Ayrıntılı bir çalışmayla 20 kenti belirlediklerini belirten Filho, bunlar arasında Türkiye'den Gaziantep'in bulunduğunu ayrıca ABD, Japonya, Çin, Meksika, Malezya, Brezilya, Filipinler, Tanzanya ve Kenya'dan şehirler olduğunu aktardı.
Döngüsel ekonomi alanında projeler yürüten Kolombiya merkezli CEMPRE organizasyonunun Başkanı Laura Reyes, söz konusu 20 kente rehberlik edecek strateji kapsamında, 2026'daki Sıfır Atık Günü'nü ve Sıfır Atık Günü kutlamalarını da düşünerek üç ana nokta belirlediklerine işaret etti.
Reyes, "Birincisi, Danışma Kurulu web sitesinde, şehirlerin sıfır atığa doğru ilerlemesinin ne kadar ve nasıl mümkün olduğunu gösteren belirli faktörleri vurgulayabileceğimiz bir mikro site oluşturmak. İkincisi, dünya vatandaşlarının ruh halleriyle uyumlu bir sıfır atık mücadelesine sahip olmak. Üçüncüsü, şehirlerin temsilcileriyle deneyimlerini paylaşabilecekleri ve ortak bir anlayışa varabilecekleri uluslararası bir diyalog kurmak." ifadesini kullandı.
Eski Fas Çevre Bakanı ve EauGlobe Kurucusu Hakima el Haite de 20 Sıfır Atık Kenti arasından her kıta için "bölge şampiyonu" seçilmesi önerisinde bulundu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Kıdemli Danışmanı Vijay Jagannathan, Danışma Kurulu’nun faaliyetleri dolayısıyla Asya Pasifik bölgesinde büyük bir farkındalık oluştuğunun altını çizdi.
Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleem Ali de Müslüman ülke topluluklarında sıfır atık konusunu gündeme getirmeye çalıştığını ve Türkiye'nin liderlik rolünü, burada da göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.