Gündem

Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, saat 14.39'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

