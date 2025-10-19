Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,965.20
BTC/USDT
107,963.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.

Özcan Yıldırım  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Aliya İzetbegoviç'i andı

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, 'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Adalet, özgürlük ve insan onuru için verdiği mücadele daima hatırlanacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oldu
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" üçüncü gününde devam ediyor
Bakan Kurum, "Sıfır Atık Forumu" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Aliya İzetbegoviç'i andı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet